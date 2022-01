Aantal besmettingen bijna verdubbeld in West-Friesland, boosterprik zonder afspraak

Het aantal mensen in West-Friesland dat in de afgelopen twee weken positief zijn getest is sterk gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met behulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In Noord-Holland Noord is bijna de helft van alle personen boven de 18 jaar geboosterd, en daarom heeft GGD Hollands Noorden haar werkwijze verruimt. Iedereen die dat wil kan vanaf volgende week maandag zonder afspraak een boostervaccinatie laten zetten.

In de afgelopen twee weken zijn 3.007 inwoners uit de regio positief getest op corona. In deze periode meldt het RIVM dat dertien personen met coronaklachten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Één persoon uit de gemeente Hoorn overleed in de afgelopen twee weken aan corona.

Het aantal positief geteste personen is in de afgelopen twee weken bijna verdubbeld ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken. Tussen 15 en 28 december meldde het RIVM namelijk 1.713 personen die zich positief hebben laten testen op het coronavirus.

De gemeente Koggenland telde in de afgelopen twee weken het hoogste aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners. In de praktijk zijn daar in de afgelopen veertien dagen 358 inwoners positief getest op het virus. Dit aantal is gestegen ten opzichte van de voorgaande periode, toen 299 mensen een positieve testuitslag terugkregen.

In de gemeente Stede Broec zijn in de laatste veertien dagen het minste aantal besmettingen gemeld per 100.000 inwoners. In deze periode werden 233 inwoners uit de gemeente positief getest op het coronavirus, ten opzichte van 189 in de laatste twee weken in december 2021.

Vaccinatie zonder afspraak

De GGD Hollands Noorden verruimt haar werkwijze, waardoor het vanaf maandag 17 januari mogelijk is om zonder afspraak een boostervaccinatie tegen het coronavirus te zetten. Voor het zetten van deze vaccinaties is alleen een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit geldt ook voor mensen die nog geen vaccinatie tegen corona hebben gehad.

De boostercampagne startte op vrijdag 19 november en inmiddels zijn ruim 230.000 prikken gezet. Dat betekent dat bijna de helft van de bevolking in Noord-Holland Noord boven de 18 jaar en die dat wil is geboosterd.

De vier locaties in Noord-Holland Noord - gelegen in Alkmaar, Middenmeer, Hem en Den Helder - blijven de komende tijd geopend voor iedereen die een boosterprik wil ontvangen. "GGD Hollands Noorden adviseert de inwoners die gebruik willen maken van de vrije inloop zoveel mogelijk naar de locatie in Middenmeer te komen", aldus GGD-woordvoerder Harry Katstra. "Deze locatie heeft de grootste capaciteit, waardoor de wachttijd minder groot is."

Bekijk hieronder het aantal nieuwe besmettingen van afgelopen week in jouw gemeente: