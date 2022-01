Omstreden kruidenmengsel van Giel Beelen per direct verboden

Het kruidenpeparaat Shambala dat Haarlemmer en radiopresentator Giel Beelen te koop aanbood op zijn eigen webshop, wordt per direct verboden door de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA). Het middel is gevaarlijk voor de gezondheid, werkt hallucinerend en kan verlammingen veroorzaken.

Beelen prees het kruidenmengsel aan op zijn spiritueel platform Kukuru en verkocht het via zijn webshop. Volgens hem zou het de gebruiker helpen om zijn "innerlijke zelf te vinden."

Afgelopen najaar werd duidelijk dat het middel niet bij iedereen een positieve uitwerking had. De NVWA begon met een onderzoek naar Shambala, nadat er een melding over vergiftiging van een gebruiker was binnengekomen. Ook het kruidenpepraat Open up, dat dezelfde samenstelling heeft, werd onderzocht en is nu verboden.

Uit de schappen

De middelen moeten per direct uit de schappen worden gehaald, omdat ze gevaarlijk zijn. "Bij blootstelling aan hogere doseringen van deze stoffen kunnen misselijkheid, braken en ernstigere effecten zoals hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming optreden", zegt de NVWA tegen NOS. Ook eenmalig gebruik kan gevaarlijk zijn.

Wat Giel van het verbod vindt, is onbekend. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.