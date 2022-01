Pieternel leeft dankzij een steunhart: "Zonder ben ik binnen een half uur dood"

De Hoornse Pieternel Siemons-Joosse leeft nog dankzij een steunhart. Dat is een apparaat dat de functie van haar eigen hart overneemt. Maar het is wel een tijdelijke oplossing, en ondertussen wacht ze nog steeds op een plek op de donorlijst voor een harttransplantatie.

Begin 2020 reageerde Pieternel op een oproep van NH Nieuws aan mensen die dachten het hún jaar zou worden. De zware hartpatiënt vertelde toen over haar situatie. "Mijn hart pompt voor nog maar 10 procent. Het steunhart houdt me in leven. Zonder ben ik binnen een half uur dood." Het moest dus het jaar worden om op de donorlijst te worden. Maar toen we haar aan het einde van het jaar weer spraken, bleek dat niet te zijn gebeurd. "Door allerlei kwaaltjes, ben ik nog niet goedgekeurd", legde ze uit. Dus moest 2021 maar haar jaar worden.

Wachtlijst harttransplantatie In Nederland staan rond de 133 mensen op de wachtlijst voor een donorhart. Gemiddeld duurt het dan 3,5 jaar voordat je aan de beurt bent voor een harttransplantie.

2021 Tijd dus voor een nieuw bezoek. De 56-jarige Pieternel valt gelijk met de deur in huis. "Nee, ik sta nog niet op de lijst." Ze legt uit: "Je gaat door een hele screening. Daar is uitgekomen dat mijn longinhoud te laag is." Een harttransplantatie zou ze dus niet overleven op dit moment. Ze heeft nu medicijnen gekregen en hoopt in februari alsnog goed nieuws te krijgen. Maar hoe dan ook wil ze vooral duidelijk. "Ook als ik niet op de donorlijst kom. Maar dan weet ik wel waar ik aan toe ben." Ze vervolgt: "Wat er dan gebeurt? Dan maar met het steunhart en volop van het leven genieten, pluk de dag." Varkenshart Ook al valt het haar af en toe zwaar, Pieternel blijft optimistisch. Zo volgt ze innovaties op de voet. "Vorig jaar werd er in Nederland bij iemand een kunsthart geplaatst. En gisterochtend hoorde ik nog dat iemand in de Verenigde Staten een genetisch gemodificeerd varkenshart heeft gekregen, dus wie weet." Haar verwachting voor 2022? "Ik ga er vanuit dat ik op de donorlijst kom. En dan geef ik een groot feest", vertelt ze lachend.