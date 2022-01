Bergen zoekt plantplekken voor oranje tulpenharten

Om inwoners en ondernemers tijdens de coronapandemie een hart onder de riem te steken, wil het gemeentebestuur van Bergen tulpenharten aanplanten in de Egmonden, Bergen en Schoorl/Groet. Maar waar die geplant zullen worden is nog de vraag. Wie een mooie plek weet voor een hartvormig tulpen-plantsoentje kan zich melden bij burgemeester Lars Voskuil.

"We hebben het er als college heel vaak over dat we inwoners en ondernemers een hart onder de riem willen steken. Dat we ze een steuntje in de rug willen geven", vertelt de burgemeester in zijn opgenomen nieuwjaarstoespraak vanuit de vuurtoren in Egmond.

"Daarom gaan we in de drie grote kernen van de gemeente een groot hart van tulpen planten. Oranje, want dat is de kleur van onze gemeente." De tulpenbollen zullen bij lokale bollenkwekers besteld worden, belooft de burgervader.

"Die telers zijn ontzettend belangrijk zijn voor onze gemeente. Niet alleen vanwege de bollen, maar ook vanwege het toerisme wat ze aantrekken en waar we allemaal weer van profiteren." Waar de bollen de grond in gaan, is aan de inwoners.

"Als u nou een mooie plek weet, laat het ons weten", vraagt Voskuil in zijn video. "Maar doe het wel snel, want de bollen moeten de grond in, zodat we in het voorjaar met z'n allen van kunnen genieten van deze boodschap van hoop en optimisme."