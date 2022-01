Knikkerbaan van Adrie uit Overijssel is ode aan Ciruit Zandvoort

Adrie verhuurt marktkramen vanuit zijn winkel aan de Hessenweg. Toen hij door de lockdown dicht moest, kwam één van zijn klanten met het idee om de baan te bouwen. Deze klant, Hans, is het creatieve brein achter de operatie. Adrie mocht assisteren.

Het idee voor het circuit kwam spontaan. "We moesten nog een thema hebben voor de knikkerbaan en toen kwam Hans met het idee voor Circuit Zandvoort omdat het ook lekker populair is nu. En dat leek mij ook heel leuk", aldus Adrie.

Knikkers moeten rollen

Het parcours is zo goed mogelijk nagemaakt en afgewerkt. Eén ding is echt anders: het niveauverschil van de baan. "Knikkers moeten rollen, dus daarom is het begin van de knikkerbaan een stuk hoger", zegt Adrie. Het lange rechte stuk van het circuit is in dit geval een lopende band die schuin omhoog gaat en de knikkers weer naar boven brengt.

Lockdown

Het project was een mooie manier om tijdens de lockdown bezig te blijven. Aanvankelijk was het plan om een knikkerbaan door de hele winkel te maken, maar dat was niet haalbaar. Hoeveel uren er in de baan zijn gestoken weet Adrie niet meer.