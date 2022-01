Geen uitzondering voor Grote Kerk Weesp met ophalen oud papier

Er is geen uitzondering gemaakt voor de leden van de Grote Kerk in Weesp als het gaat om het mogen ophalen van oud papier in de Gooi en Vechtstreek. Wel mag de Protestantse Gemeente voorlopig het klikoloze deel ophalen in het centrum van de stad totdat de Grond- en Afvalstoffendienst (GAD) daar ondergrondse containers heeft.

Dat deze bittere pil dan plots niet lijkt te gelden voor de Grote Kerk in Weesp leidt tot de nodige vraagtekens. Kerkleden halen namelijk nog oud papier op in het centrum van Weesp. Politieke partij Hart voor BNM uit Gooise Meren is er als de kippen bij en wil weten van het college van burgemeester en wethouders weten of er inderdaad sprake is van een uitzondering.

Die beslissing heeft voor heel wat maatschappelijke en politieke commotie gezorgd in 't Gooi, want dat betekent voor alle clubs en verenigingen dat zij geen geld meer kunnen verdienen aan deze inzameling. Overigens geldt er wel een financiële afbouwregeling.

Sinds 1 januari 2022 van dit jaar haalt de GAD als enige in de regio het oud papier op. Daarmee bespaart de regionale instelling geld en kan het inzamelen ook effeciënter gebeuren, is de redenatie. Gezien de nodige bezuinigingen zijn de Gooise gemeenteraden hiermee akkoord gegaan.

Het beeld dat geschetst is, klopt niet. Dat laat een GAD-woordvoerster weten aan NH Nieuws. Van een uitzondering op de regel is geen sprake. In de hele regio neemt de GAD het ophalen van de papierkliko's voor de rekening en dat geldt ook voor de Grote Kerk in Weesp.

Het kerkgenootschap zamelde voorheen eveneens oud papier in met de containers en een deel werd los aangeboden in het centrum van de stad. Het klikogedeelte is per 1 januari gestopt en daar krijgen zij compensatie voor, net zoals dat bij alle andere het geval is.

Participatie

Maar het deel dat de Grote Kerk los ophaalt in het centrum gaat voorlopig nog wel door. Het is wachten tot de GAD daar ondergrondse containers heeft geplaatst. Dat is het moment waarop het ook volledig stopt voor de Protestantse Gemeente. De GAD en gemeente zijn in gesprek over locaties. Tevens moet het participatieproces nog worden opgezet.

Al met al, kan het nog wel even duren. De GAD heeft een contract voor drie jaar afgesloten met de Grote Kerk in Weesp. Deze overeenkomst is ieder jaar op te zeggen in afwachting van de ondergrondse containers, aldus de woordvoerster van de regionale instelling.

Na deze periode van drie jaar neemt overigens de gemeente Amsterdam de inzameling van het huishoudelijk afval over. Dat heeft weer alles te maken met de fusie van Weesp en de hoofdstad in maart dit jaar.