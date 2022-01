KNRM Huizen in 2021 108 keer in actie gekomen, wel schipperen door coronamaatregelen

De KNRM Huizen is in 2021 108 keer uitgevaren om hulp te bieden aan mensen in hun gebied van de randmeren. Daarmee hebben ze ruim 200 personen veilig aan wal gebracht. Vorig jaar is het wel continu schipperen geweest tussen de coronamaatregelen en de reddingsacties.

Het was voor de vrijwilligers van de post Huizen een relatief rustiger jaar dan 2020. Wel maakten de coronamaatregelen de werkzaamheden voor de 25 leden een stuk moeilijker. "Je moet bij alles meer nadenken", zegt KNRM-lid Mark van den Brink.

Roosters

Hij vervolgt: "Als je bijvoorbeeld met acht man gaat oefenen en er blijkt er één corona te hebben, moeten ze allemaal in quarantaine. Met als gevolg dat we een tekort aan mensen hebben om onze roosters te vullen. Zulke dingen maken 2021 toch een moeilijk jaar."

Naast deze dilemma's zijn het ook de praktische maatregelen die het werk lastig maken. "Zo moeten we bij alles van tevoren een zelftest doen, bedekken we onze microfoontjes met een laag rubber en ontsmetten we na iedere rit onze boot", legt Van den Brink uit.

Bij iedere situatie wordt er wel nagedacht of de maatregelen de reddingsacties zelf niet in de weg zitten. "Als wij door de mondkapjes die wij dragen moeilijk kunnen communiceren tijdens een reddingsactie gaan, dan gaan ze af."

Reddingsacties

Hoewel het rustiger was dan in 2020 hebben er wel degelijk noemenswaardige reddingsacties plaatsgevonden. Zo noemt Van den Brink de gezamenlijke redding van Blaricum en Huizen van vier kinderen van een omgeslagen lelievlet van de scouting. "Ik was daar zelf bij en dat is toch wel een moment dat mij bij is gebleven."