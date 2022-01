Handbal: Volendam-speler Florent Bourget mist EK door positieve coronatest

Het is al de tweede speler van Oranje die door corona niet in actie komt op het EK. Eerder raakte opbouwer Ephrahim Jerry besmet. De vervanger van Florent Bourget is Niko Blaauw.

De rest van het team werd negatief getest en stapte vandaag in het vliegtuig naar Boedapest. Het EK wordt van 13 tot 30 januari gehouden in Hongarije en Slowakije. In Hongarije speelt de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson donderdag om 20:30 uur de eerste wedstrijd op het EK tegen het thuisland.