De Peiling: prikpremie is een goed idee

De boostercampagne loopt momenteel in volle vaart, maar de belangstelling voor zo'n derde prik is niet erg groot. Om de vaccinatiegraad te laten stijgen, zien sommigen een prikpremie als oplossing hiervoor, een financiële bonus als je een prik haalt. Is dat een goed idee?

Inmiddels heeft zo'n 38 procent van de volwassenen een boosterprik gehad. Dat komt neer op ongeveer 4,5 miljoen mensen. Het kabinet vind dit nog te laag en hoopt dat 90 procent een booster gaat nemen. Volgens schrijver Rutger Bregman is de oplossing simpel: iedereen die een coronavaccinatie neemt, moet 50 euro krijgen van de overheid. Volgens hem zorgt een financiële prikkel voor een hogere vaccinatiegraad en is het een goedkopere oplossing dan de lockdowns.

Als we kijken naar de vaccinaties, heeft bijna 85 procent inmiddels twee prikken gehad. Dat cijfer ziet het kabinet ook nog graag stijgen.

Belonen voor een prik

Mensen belonen voor een prik is in het buitenland niet nieuw. Zo kregen Griekse jongeren een tegoedbon ter waarde van 150 euro in ruil voor een prik. In New York kregen inwoners een beloning van 100 dollar en in Polen mocht je in ruil voor een vaccinatie meespelen in een nationale loterij.

Belonen wordt dus wereldwijd ingezet als middel voor een vaccinatie tegen het coronavirus. In Zweden is een onderzoek gedaan waarbij mensen 20 euro kregen als ze zich lieten vaccineren. Hiermee steeg de vaccinatiegraad met 4 procent. In Nederland zijn er al bedrijven die gevaccineerde werknemers een coronabonus geven. Zou zo'n prikpremie een goed idee zijn?