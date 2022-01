14-jarige beroofd van telefoon door twee jongens met vuurwapen

Een jongen van 14 jaar is maandagavond in Nieuw-Vennep rond 21.00 uur beroofd van zijn telefoon. Dat gebeurde op het voetpad in het Lentepark tussen de Vivaldisingel en het Goudensteinpark. De twee verdachten hadden een vuurwapen bij zich en zijn gevlucht. De politie is nog op zoek naar getuigen.