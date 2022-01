Onderzoek legt tekort aan 'blauw op straat' in Noord-Hollandse steden bloot

In de grotere steden in Noord-Holland is een tekort aan politieagenten op straat en - ondanks investeringen en meer capaciteit voor het opleiden van agenten - is dat probleem niet zomaar opgelost. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS in samenwerking met regionale omroepen.

De tekorten bij de politie zijn tweeledig: zelfs in plaatsen waar onderaan de streep niet per se een tekort op papier staat, kan het zomaar zijn dat een (te) klein deel van het korps inzetbaar is. Dat komt onder andere omdat er op dit moment een hoge instroom van aspiranten - agenten in opleiding - is. Ook zijn in de doorrekening van deze cijfers geen individuele omstandigheden opgenomen, waaronder (al dan niet langdurig) ziekteverlof.

In Noord-Holland lijken de tekorten in Amsterdam het grootst. Vooral in stadsdelen West, Zuidoost en Buitenveldert zijn er binnen de teams te weinig agenten. Wel heeft het korps Amsterdam in alle districten - die veelal zijn ingedeeld per wijk - flexteams op sterkte. Deze teams zijn, zoals de naam doet vermoeden, flexibel inzetbaar in teams waar op dat moment behoefte is aan versterking.