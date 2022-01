Bedrijfswagen gaat in vlammen op: "Alsof je een klap in je smoel krijgt"

In Purmerend is vannacht een bedrijfsauto in vlammen opgegaan aan Ilpendamstraat. Als de politie de eigenaar van de bus wakker maakt kan hij het eigenlijk nog niet geloven. Pas als hij buiten staat en zijn auto ziet, breekt het zweet hem uit. "Je bent boos, verdrietig en teleurgesteld omdat mensen dit misschien op hun geweten hebben", vertelt Alex Visser van wie de bus is.