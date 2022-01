Benningbroekse koeienfokker Jacob Worp baalt van afgelasten Paasvee

Net als de afgelopen twee jaar is bekend geworden dat Paasvee in Schagen ook dit jaar is afgelast. De organisatie ziet het niet zitten om het evenement in de huidige situatie te organiseren. Sjoerd Hilarius van NH Radio ging langs bij Jacob Worp uit Benningbroek, die afgelopen jaren met zijn dikbilkoeien in de prijzen viel en baalt van de afgelasting.

Marcia Krijnen / NH

Paasvee in Schagen wordt al sinds 1893 georganiseerd, en groeide in die tijd uit van een landbouwtentoonstelling naar een groot evenement met onder meer een markt. Door corona werden de afgelopen twee edities afgelast, en de maatregelen zorgen er ook dit jaar voor dat de organisatie van Paasvee moet concluderen dat het feest niet gehouden kan worden. Jacob Worp uit Benningbroek doet al jaren mee met dikbilkoe-wedstrijden en viel de laatste jaren veelvuldig in de prijzen. Hij vindt het jammer dat Paasvee ook dit jaar niet plaatsvindt. "We hadden er eigenlijk wel op gerekend dat het niet door zou gaan, maar als je dan hoort dat het definitief is is dat toch vervelend", vertelt de koeienfokker op NH Radio. Topsport De koeien waarmee Worp dit jaar mee hoopte te doen staan in zijn stal in Benningbroek. Daar worden zij zo goed mogelijk verzorgd, om te kunnen pieken tijdens de wedstrijden. Voor nu staan de koeien, die Jacob allemaal vernoemd heeft naar zijn vrouw, op waterbedden in een laag van stro. "We proberen ze allemaal zo goed mogelijk de winter door te laten komen", legt Worp uit. "Op deze koeien zit geen grammetje vet, alles wat je kunt zien zijn spieren." Dat heeft met het ras van de koeien te maken, de Belgische Witblauw koe. Volgens Worp wordt er door de keurmeesters tijdens Paasvee onder meer gekeken naar de fijnheid van de huid, de bespiering van de koeien en hoe goed de benen zijn. De gespierde koeien wegen ongeveer 1.000 kilo en worden meerdere malen per week goed gewassen met een hogedrukspuit en dierenshampoo, om de huid en de spieren optimaal naar voren te laten komen. "Je moet het zien als topsport", zegt Jacob Worp over de voorbereiding richting Paasvee. "Je moet ze er naar toe voeren, en dan moet je precies blinken op de dag wanneer het gehouden wordt." Hopen op volgend jaar De Benningbroeker hoopt dat Paasvee volgend jaar weer gehouden kan worden. "Paasvee is een stukje waardering voor de fokkerij, maar ook om de mensen te laten zien hoe wij met de dieren omgaan", legt hij uit. "Kijk, het hele boerengebeuren staat de laatste tijd al een beetje in een zwart daglicht. En als de mensen zien hoe wij met de dieren omgaan krijgen ze daar wellicht een ander beeld bij." Naast de koeienwedstrijd noemt Jacob Worp het Paasvee in Schagen ook een feest, en zelfs een reünie. "Sommige mensen spreek je maar één keer per jaar, en dat gebeurt in Schagen."