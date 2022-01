Monumentale Bussumse kerk wordt verkocht: plek voor 35 appartementen

Het gebouw op de hoek van de Ceintuurbaan en de H.A. Lorentzweg, bestaat uit drie delen. Naast de kerk is er een ontmoetingscentrum en de pastorie. In de plannen gaat niet alles op de schop, want duidelijk is dat de monumentale kerkzaal behouden moet blijven. Voor dit deel moet een 'passende bestemming' worden gevonden.

Een ander deel wordt dus omgebouwd tot woningen, een duidelijke wens gezien de woningnood die ook Bussum niet voorbij gaat. Er liggen al langer plannen op tafel.

Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is de hoogte aangepast. In eerste instantie was het idee om vijf of zes verdiepingen te maken. Dat wordt nu een deel met drie etages en één van vier hoog. Tevens komen er zo'n 35 appartementen, waarvan een derde betaalbare huurwoningen moet zijn. Een eerder plan was dat er vijftig huizen zouden komen.

Tekst gaat door onder de foto.