VoteTadic: actie om Ajax-aanvoerder in het Uefa Team of the Year te krijgen

Dusan Tadic is genomineerd als beste linksbuiten voor het ‘Team of the Year’ van EA Sports. De Serviër heeft niet de minste concurrenten, hij neemt het op tegen spelers als Neymar, Son Heung-min en Jack Grealish. Verschillende supportersgroepen roepen daarom op om op Tadic te stemmen. En daar werken we bij AT5 graag aan mee.