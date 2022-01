Rick Broers (26) probeert jaar lang te streamen: "Zelfs als ik slaap kijken er nog duizend mensen"

Het leven van Rick Broers uit Heerhugowaard is 24 uur per dag live te volgen op de website Twitch. Of hij nu gamet, een wandelingetje door de stad maakt of slaapt: dagelijks kijken er meer dan duizend mensen mee. "Ik zie het als een experiment om te kijken of ik het mentaal vol kan houden."

Aangezien we Rick niet te pakken krijgen via het 'ouderwetse' Facebook en we ook geen mobiel nummer kunnen vinden, bellen we maar op de bonnefooi aan bij zijn adres in Heerhugowaard. Na een paar minuten doet hij open en worden we hartelijk ontvangen. "Ik had net even een kleine pauze, maar loop maar mee naar boven en let vooral niet op de troep", vertelt hij lachend.

De zolderkamer van waaruit hij 24 uur per dag live te zien is, valt op door het rode kinderbed in de vorm van een auto. Aan de muur hangen de hoofden van Jan Roos, Kees van der Staaij en Ferd Grapperhuis. "Die heb ik uit verkiezingsposters geknipt en het leek me wel geinig om die op te hangen voor op de achtergrond."

Privacy

In het raamkozijn zien we de prijzen die hij voor zijn streams won bij de Dutch Stream Awards. Rick, die opgroeide in Schagerbrug, maakt al sinds 2014 video's op YouTube. Hij begon met gamevideo's, waarin hij Minecraft speelt en dat van commentaar voorziet.

Onder de naam Serpentgameplay is hij ook te zien op de streamingdienst Twitch, waar hij meer dan 200 duizend volgers heeft. Op dit moment is hij bezig met een zogenoemde subathon waarbij hij bijna altijd live te zien is. "Ik had al sowieso niet veel privacy, dus er is niet veel verschil. Ik ben wel elke dag een half uurtje weg om mijn vriendin wat aandacht te geven. Ze is het wel gewend, dat is ook de gozer waar ze voor gekozen heeft."

Ons bezoek blijft bij de kijkers niet onopgemerkt. Regelmatig horen we uit de luidsprekers een computerstem die de verslaggever vragen stelt of het interview probeert te ontregelen. Kijk hier naar het bezoek van NH Nieuws aan Rick Broers (tekst loopt door onder video):