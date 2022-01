Erg druk op de weg rondom Amsterdam vanwege meerdere ongevallen

Het is op dit moment erg druk op de wegen rond Amsterdam. Een vrachtwagen met pech en meerdere ongelukken zorgen voor files op de A4, A5, A8, A9 en A10. Volgens Rijkswaterstaat kan het verkeer de komende uren nog hinder ervaren.

Rond 07.20 uur kreeg een vrachtwagen bij Amsterdam-Rivierenbuurt pech op de A10 richting knooppunt Amstel. Twee rijstroken zijn afgesloten en dit leidt tot file. Het wegdek moet worden schoongemaakt en een berger is bezig om de vrachtwagen van de plek te krijgen. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond het middaguur daar weer vrij is

Iets voor 08.30 uur vonden zowel op de A9 als op de A8 ongelukken plaats. Op de A9 richting Alkmaar kwamen twee auto’s met elkaar in botsing op knooppunt Rotterpolderplein en vlak daarvoor was ook bij Zaanstad-Zuid een ongeluk gebeurd op de A8, richting het noorden. Dit geeft vertraging vanaf knooppunt Coenplein op de A10 en de A5. Rijkswaterstaat verwacht dat hierdoor tot 10.15 uur nog hinder te ervaren is.

Lekke band

En zodra het ene ongeluk is afgehandeld, gaat het op een andere plek rond Amsterdam mis, laat Rijkswaterstaat weten. Op de A10 richting knooppunt Watergraafsmeer staat bij Zeeburg nu ook een vrachtwagen met pech. De vrachtwagen heeft een lekke band en de rechterrijstrook is daar nu dicht.