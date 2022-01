Bij politie bekende dief steelt rugtas onder ogen van agenten in burger

Agenten in burger hebben dit weekend inAmsterdam twee keer ingegrepen nadat treinreizigers bestolen werden.

Het ging om een politie-actie tegen bagagediefstal. Op het Centraal Station werd een man van 23 jaar oud opgepakt.

De agenten zagen op station Zuid een 52-jarige man die ze herkenden. De man was namelijk al vaker betrapt en aangehouden voor diefstallen in en rond het openbaar vervoer. Toen ze hem volgden, zagen ze dat hij een rugtas van een reiziger meenam.

In de rugtas zat een laptop, paspoort en vaccinatiebewijs van het slachtoffer. De man is opgepakt. "Het slachtoffer was erg blij dat hij zijn spullen direct terugkreeg", schrijft de politie op Facebook.