Jong Ajax sleept driepunter uit het vuur bij beloften van FC Utrecht

Jong Ajax moest het in Utrecht doen zonder hoofdtrainer John Heitinga. De oefenmeester zat thuis vanwege 'ziekte' en werd op de bank vervangen door Michel Kreek. Hij zag zijn ploeg na iets meer dan een kwartier op voorsprong komen via Youri Regeer. De aanvoerder, die voor de winterstop zijn debuut in het eerste van Ajax maakte, schoof de bal koelbloedig in de hoek.

Jong FC Utrecht werd met name gevaarlijk in de omschakeling. Sinds het doelpunt slaagden de Amsterdammers er bijna niet in om gevaar te stichten. De thuisploeg was aan de bal te slordig in de laatste fase, waardoor er weinig kansen te noteren vielen.

Verdubbeling

Halverwege de tweede helft leek Jong FC Utrecht recht te hebben op een strafschop na een overtreding van Nordin Musampa. De scheidsrechter liet doorspelen en in de tegenstoot was Giovanni heel dichtbij de 2-0. De aanvaller schoof de bal van buiten de zestien net naast nadat de keeper al omspeeld was. In de extra tijd van de wedstrijd stelde Christoffer Rasmussen de zege veilig voor Jong Ajax: 2-0.

Jong Ajax klimt door de overwinning naar de vierde plaats in de eerste divisie met 40 punten uit 21 wedstrijden. Het gaat over ADO Den Haag heen dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Volgende week maandag wacht de ontmoeting met FC Den Bosch (aftrap 20.00 uur).