Terugkijken: NH Sport van 10 januari

NH Sport is weer terug. In de eerste uitzending van 2022 zie je een samenvatting uit de Korfbal League, het Amsterdamse Blauw Wit kreeg bezoek van het nog ongeslagen Fortuna uit Delft. We lopen een dagje mee met autocoureur Rinus van Kalmthout. De geboren Hoofddorper is dankzij de IndyCar een grote naam in Amerika en even terug in Nederland.