Paasvee voor derde keer op rij afgelast: "We zagen een afgebakend terrein niet zitten"

Net als vorig jaar en het jaar daarvoor gaat Paasvee ook nu niet door. De organisatie is er anderhalve maand mee bezig geweest, maar moest concluderen dat het er niet in zat. "Als we het zouden organiseren, dan moest het op een afgezet terrein met een beperkt aantal bezoekers", zegt voorzitter Willem Keesom. "Dat zagen we niet zitten."

De jaarlijkse landbouwtentoonstelling en het polderfestijn was in het eerste coronajaar een van de eerste grote evenementen dat moest worden afgelast. Ook vorig jaar ging het niet door. De hoop was dat het in 2022 wel kon worden gehouden, maar ook dat lukt niet.

"We hadden de Markt dan moeten afzetten, met een toegangscontrole moeten werken. Dat vraagt zoveel van de organisatie en zorgt voor veel extra kosten, dat we hebben besloten het niet door te laten gaan", zo zegt voorzitter Willem Keesom. "Bovendien was de kans zeer groot dat we een limiet aan mensen mochten toelaten. Normaal komen er zo'n 20.000 à 30.000 mensen, dat zouden er dan 10.000 à 12.000 zijn. We moesten al die mensen bij de ingang controleren, en de verantwoordelijkheid en kosten... we zagen het niet zitten."

Goede kant

Hoewel Paasvee pas op 6 april zou zijn, is nu al de knoop doorgehakt. Keesom: "Het leek eerst de goede kant op te gaan. Toen bleek dat Paasvee er zo uit zou komen te zien, hebben we een besluit genomen. Onze inzenders belden ons immers ook al vanwege hun voorbereidingen. En bovendien: we verwachten niet dat we over drie maanden alles weer mogen."

Er komt ook geen Paasvee later in het jaar. Alle hoop is nu gericht op een editie in 2023.