Nieuw entreegebied bezoekerscentrum De Hoep moet bezoekers 'warm welkom geven'

Volgens waterleidingbedrijf en gebiedsbeheerder PWN ontstaat hierdoor 'een veilige inrichting waar auto’s te gast zijn'.

Deze maand wordt gestart met de werkzaamheden en halverwege april moeten die klaar zijn. De parkeerplaats blijft volgens PWN 'grotendeels onveranderd' en is tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Groot plein met banken, planten en een watertappunt

"Er komt een groot plein met banken, bloemrijke beplanting en een watertappunt", aldus PWN in een persbericht. "Op informatieborden kun je van alles te weten komen over de omgeving, het duingebied en waarom de natuur ook belangrijk is voor drinkwater in Noord-Holland."

Tussen het parkeerterrein en het plein voor De Hoep komt een zandwal, begroeit met typische duinplanten uit de omgeving. De nieuwe fietsenstalling komt naast de parkeerplaats.

'Zo min mogelijk impact op de natuur'

De herinrichting wordt volgens de gebiedsbeheerder 'zo duurzaam mogelijk uitgevoerd' met materialen die lang meegaan en hergebruikte materialen. Daarbij worden volgens de gebiedsbeheerder bijna alle werkzaamheden elektrisch uitgevoerd zonder uitstoot van stikstof en CO2. PWN: "Zo minimaliseren we overlast en de impact van de werkzaamheden op het gebied."

De parkeerplaats blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar, inclusief de ingangen naar de Zeeweg, bezoekerscentrum De Hoep, Johanna's Hof en het duingebied. De mindervalide parkeerplaatsen voor de Johanna's Hof worden wel verplaatst.