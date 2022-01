Actiegroep Red de Wieringermeer roept op tot uitstel vaststelling datacenterstrategie

De actiegroep Red de Wieringermeer heeft in een brief aan de Statenleden opgeroepen om de datacenterstrategie voorlopig nog niet vast te stellen. Het staat op de planning om dit volgende week maandag te doen. De groep wil dat eerst met burgers wordt gesproken - 'omdat zij in het geheel niet gehoord zijn', vóór een besluit wordt genomen.

De datacenterstrategie geeft volgens voorzitter Jan Meijles van de actiegroep ruimte aan bedrijven om nog meer datacenters te bouwen in de Noordkop. "Deze strategie betekent voor de Wieringermeer dat er nog enkele honderden hectares prima landbouwgrond omgezet zullen worden in datacenterdozen. Dat heeft tot gevolg dat het weidse open landschap van de Wieringermeer er onherstelbaar door zal worden aangetast."

Burgerparticipatie

Red de Wieringermeer hoopt dat met deze brief eerst het gesprek wordt aangegaan met de mensen die wonen in en om de Wieringermeer. 'Het woord burgerparticipatie staat slechts één keer genoemd in de datacenterstrategie', zo schrijft de actiegroep aan de Statenleden. 'En dan nog zodanig, dat het alleen blijkt te gaan over afstemming met gemeenten.'

"Er is over de gevolgen van de datacenterstrategie voor het landschap, de energiebehoefte en koppelkansen voor energie (restwarmte) door de provincie echter geen enkele maatschappelijk discussie met burgers gevoerd", laat Meijles namens de groep weten. "Gedeputeerde Staten hebben over het concept van deze strategie alleen overleg gepleegd met datacenters, hun belanghebbenden en met enkele gemeenten met datacenters."

Nut en noodzaak

Dat moet anders, vindt de groep: "Omdat burgers in het geheel niet gehoord zijn over deze datacenterstrategie, vraagt Red de Wieringermeer de Statenleden om eerst een maatschappelijke discussie over nut en noodzaak en de voor- en nadelen van datacenters te voeren", zegt Meijles, "en dus voorlopig pas op de plaats te maken met nieuwe initiatieven, voordat zij de genoemde strategie vaststellen."

De datacenterstrategie is vorige maand vastgesteld door de Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten vergaderen volgende week over het voorstel.