Alkmaars college: 'Geen strengere handhaving op verkoop- en afhaalpunten'

"Tijdens de eerste dagen van dit jaar zagen we dat er extra aanloop is geweest, waarbij groepjes mensen elkaar opzochten bij de afhaalpunten", schetst het college. "Als er wordt gezien dat het te druk is bij zo'n afhaalpunt omdat klanten blijven hangen, worden ondernemers daarover aangesproken."

Geen boetes uitgedeeld

Dat gebeurt volgens het college op dezelfde manier als afgelopen jaar, meldt mediapartner Alkmaar Centraal: "Eerst aanspreken, daarna waarschuwen en alleen bij excessen handhavend optreden. Met succes, want er zijn tot nu toe geen boetes uitgedeeld."



De burgemeester en wethouders voegen toe dat het college 'al de gehele coronacrisis de ruimte aan ondernemers biedt om binnen de mogelijkheden te ondernemen' en 'continu met afvaardiging vanuit de horeca' in gesprek is. "Het mogelijk maken van 'to-go' afhaalpunten is al een vorm van coulance binnen de huidige regels."