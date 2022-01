Vrouw die bedreiging met fakkel bij huis Kaag filmde ook opgepakt

De vrouw zond de bedreiging woensdag via sociale media live uit. Ze is vandaag ergens in de stad opgepakt en heeft volgens de politie geen vaste woon- of verblijfplaaats. Ze wordt ook verdacht van het verstoren van de openbare orde in de straat waar Kaag woont.

Kaag reageerde donderdag via Twitter op het incident. Ze schreef dat haar gezin het als 'bedreigdend en angstig' heeft ervaren. "Gisteravond laat nogmaals zien dat woorden leiden tot acties."

Vrijdag bleek dat de Amsterdammer die met de fakkel voor de deur stond nog twee weken langer in voorarrest blijft zitten. Hij werd een paar weken geleden ook al aangehouden omdat hij meerdere keren aanbelde bij de woning van minister Hugo de Jonge in Rotterdam.