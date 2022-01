Directeur modeschool AMFI vertrekt

Dat schrijft hij volgens HvanA, het online magazine voor en door studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in een brief aan studenten. De AMFI en Reynders kwamen een half jaar geleden onder vuur te liggen omdat er volgens studenten en docenten een onveilige werksfeer was.

Reynders bood na een kritisch rapport excuses aan en zei dat hij er vertrouwen in had dat hij verandering met zijn team kon realiseren. In de brief komt hij daarop terug en schrijft hij dat hij toch niet geschikt is om die verandering voor elkaar te krijgen.

"De laatste maanden realiseerde ik mij echter steeds meer dat de benodigde focus op de transitie van de AMFI-organisatie, mij weinig ruimte biedt voor de inhoud van de opleiding", schrijft hij. "Ik merk dat mijn persoonlijke drijfveren en kwaliteiten vooral liggen bij de inhoudelijke aspecten van onderwijs, onderzoek en mode. Om die reden ben ik destijds naar het prachtige mode-instituut AMFI gekomen. Maar er is nu echt iets anders nodig."

Als het aan hem ligt, komt er nu een opvolger met 'een meer passend profiel voor de verdere realisatie van de transitie van de AMFI'.