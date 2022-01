Binnen vijf dagen 75.000 euro opgehaald voor Ruigoord na brand

De Ruigoorders verloren de loods door een grote brand eind december. Alles ging verloren door de brand, zo overleefde ook twee historische bussen het vuur niet.

De initiatiefnemers zijn ontzettend blij dat het gewenste bedrag nu al is binnen gehaald. "Iets wat we een week geleden nooit hadden durven hopen is werkelijkheid geworden", schrijven ze op Facebook. "Dit overtreft iedere verwachting die we hadden."

Het plan is om snel weer een nieuwe gezamenlijke werkplek en opslagplaats te realiseren. Om alle schade te vergoeden is er meer geld nodig, en dus gaat de actie door. "Vanuit onze achterban hebben we signalen gekregen dat we niet moeten stoppen omdat na het berekenen van de daadwerkelijke schade, de uiteindelijke kosten neer zullen komen op 150.000 euro.'

In totaal doneerden 2229 mensen aan de crowdfunding.