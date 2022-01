Een 'vakantiedag' mee met Rinus VeeKay: "Ik neem het serieuzer dan andere coureurs"

Het hele raceseizoen verblijft Rinus van Kalmthout in de Verenigde Staten, maar tijdens de winterstop is hij enkele weken in Nederland. De 21-jarige IndyCar-coureur uit Hoofddorp zit echter niet stil en sport volop om in conditie te blijven. "De rest van de coureurs eet cheeseburgers, terwijl ik een salade of notenbar neem."