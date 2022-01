De Peiling: ik heb vertrouwen in het nieuwe kabinet

Na de langste kabinetsformatie ooit, is het vierde kabinet onder leiding van premier Mark Rutte een feit. De nieuwe ministers, staatssecretarissen en Rutte zelf legden vanochtend hun eed en belofte af in het bijzijn van koning Willem-Alexander, waarna zij officieel werden ingezworen. Heb jij een beetje vertrouwen in het nieuwe kabinet?