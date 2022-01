Mona Keijzer ziet af van vrijgevallen plek in de Tweede Kamer

De Volendamse Mona Keijzer keert niet terug in de Tweede Kamer, laat ze vanmorgen op Twitter weten. De CDA-politicus verliet de landelijke politiek in september, nadat ze was ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken, vanwege kritische uitspraken over het coronatoegangsbewijs. Nu haar partijgenoot Wopke Hoekstra weer in het kabinet gaat zitten, komt er in de Tweede Kamer een zetel vrij.

Mona Keijzer in haar Volendam - NH Nieuws / Thyra de Groot

"In mijn verklaring van 27 september 2021 heb ik aangegeven mijn Kamerzetel op te geven. Met het vertrek van Wopke Hoekstra naar het kabinet krijg ik, ruim drie maanden later, de vraag voorgelegd of ik de beschikbare Kamerzetel weer in wil nemen", schrijft ze op Twitter. "Veel mensen hebben mij laten weten dat zij dat graag zouden zien. Mijn opvattingen over het coronabeleid zijn niet veranderd. Ik sta nog steeds volledig achter mijn verklaring." 'Onafhankelijke rol' In plaats daarvan wil ze een actieve, onafhankelijke rol spelen in het publieke debat over corona, "omdat ik meen dat ik daar meer van betekenis kan zijn zonder dat het ten koste gaat van mijzelf en mijn naasten." De Volendamse geeft aan dat haar opvattingen over het coronabeleid hetzelfde zijn en dat ze nog steeds achter haar verklaring van eind september staat. "Maatregelen hameren het virus niet kapot, maar wel vele andere zaken die ons altijd dierbaar zijn geweest." Tekst gaat verder onder Tweet.

Alles afwegend zal ik niet nu alsnog toe treden tot de Tweede Kamer maar een actieve, onafhankelijke rol spelen in het publieke debat over corona omdat ik meen dat ik daar meer van betekenis kan zijn. Ik vraag jullie om met mij te werken aan veranderingen ten goede. pic.twitter.com/IVoWOEzps8 — Mona Keijzer (@MonaKeijzer) January 10, 2022

In haar Volendam wordt de CDA-politicus op handen gedragen. "Ze moet lekker stoppen met de politiek en al dat wachttijd geld innen. Hier dragen we haar op handen", aldus een liefhebber tegen NH Nieuws. In het voorjaar van 2020 deed Keijzer een gooi naar het lijsttrekkerschap van het CDA. Ze viel in de eerste ronde af. De Volendamse Keijzer hoopte haar concurrenten te verslaan door zichzelf te blijven. "Mona, dochter van Jan en Hilltje uit Volendam. Praktisch, nuchter en bereid om andere mensen te helpen", was haar motto. Dit bleek niet genoeg. 'Van lockdown naar lockdown' Nu kondigt ze aan dat ze het publieke debat over het coronabeleid actief wil blijven voeren. "We kunnen niet doorgaan van lockdown naar lockdown, met alle schade die wordt toegebracht aan onze samenleving, ondernemers, jongeren en mensen die alleen wonen', schrijft ze. "Ik heb geproefd dat hier ook binnen het CDA ruimte voor is en behoefte aan ontstaat."