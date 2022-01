Doe mee: Onderzoek naar functioneren van jouw gemeente

Met de verkiezingen op komst, lopen lokale politici zich alweer warm om hun plannen in jouw gemeente te verkondigen. NH Nieuws vindt het cruciaal om voor het voetlicht te brengen wat jij vindt dat er in jouw gemeente moet gebeuren. En hoe jij aankijkt tegen de prestaties van jouw gemeentebestuur de afgelopen vier jaar. Daarom doen we in samenwerking met Kieskompas een groot onderzoek onder Noord-Hollanders.