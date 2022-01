Kortsluiting waarschijnlijk oorzaak van brand in AED-kast bij gemeentehuis Stede Broec

De brand gisterenavond in de AED-kast bij het gemeentehuis in Stede Broec, is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. Dat zegt Mark Waterman van EHBO Stede Broec. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat waarmee je het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

De brandweer kreeg gisteravond rond 21.00 uur een melding binnen van de brand bij de AED-kast. De brand was snel onder controle, en nadat het vuur geblust was is het gemeentehuis van Stede Broec nog enige tijd geventileerd. Het gebouw zelf is niet door de brand aangetast.

Hoewel de oorzaak van de brand nog verder moet worden onderzocht denkt Mark Waterman van EHBO Stede Broec dat dit ontstaan is door kortsluiting. "Ik ga daar stiekem wel van uit, want de mogelijkheden zijn heel beperkt", legt hij uit. "De brand heeft alleen gewoed in de elektronica van de kast, en het verwarmingsgedeelte is aangedaan. De kast zelf en de klep zagen er allebei nog honderd procent goed uit."

Vervanging

De AED-kast aan het gemeentehuis in Stede Broec wordt waarschijnlijk op korte termijn vervangen door de kast die nu aan het gebouw van de ijsclub in het Nassaupark hangt. "Dat is voor nu de beste oplossing", licht Mark Waterman toe. "Het clubgebouw wordt gerenoveerd, waardoor de kast er af gehaald wordt. Deze kunnen we dan bij het gemeentehuis hangen."

Mark hoopt de AED-kast nog deze week te vervangen. Als de renovatiewerkzaamheden aan het ijsclubgebouw af zijn wordt daar een nieuwe AED-kast geplaatst. Deze moet besteld worden, aangezien EHBO Stede Broec geen kasten op voorraad heeft.