Inbreker betrapt in bed Hoofddorpse woning: 'Kookte ook in keuken en reed in auto'

In Hoofddorp pleegde een man vanmiddag een opmerkelijke inbraak in een woning aan de Zuidertoren. De ‘dief’ stal geen geld, maar kookte in de keuken, pakte de auto voor een ritje en als klap op de vuurpijl betrapte familieleden van de bewoonster hem in haar bed. “Een super bijzonder verhaal."

Dat zegt nieuwsfotograaf Laurens Bosch tegen NH Nieuws. Hij sprak familieleden van de bewoner.



De man had een ruit in de voordeur gebroken en is zo de woning binnengekomen. De bewoonster was op dat moment niet thuis. Eerder had de man bij buurtbewoners gevraagd of hij zijn telefoon kon opladen. De bewoners hadden dit geweigerd, waarna de man weer vertrok.

In bed geslapen

Toen de inbreker binnen was heeft hij gekookt, gedoucht en de auto van de bewoonster gebruikt, waarna hij is teruggekomen. De man heeft daarna in bed geslapen totdat hij werd gewekt door familieleden.

De familie was namelijk door de buren op de hoogte gebracht dat de ruit van de voordeur was gebroken. Zij zijn toen polshoogte gaan nemen. Een van de familieleden is de woning binnen gegaan en vond de man in bed. De inbreker schrok daarvan en is er vervolgens vandoor gegaan.

Via een Burgernetmelding is de politie op zoek gegaan naar de man. De tekst gaat door na het bericht.