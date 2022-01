Goud op de ploegenachtervolging: Irene Schouten pakt tweede plak op EK afstanden

Het trio had in Thialf weinig concurrentie en reed soeverein naar de overwinning. De drie schaatssters reden een vlekkeloze race en met een tijd van 2.54,12 bleven de Nederlanders zelfs onder het baanrecord dat in handen van Canada was.

In Peking zijn Schouten, Wüst en De Jong kanshebbers op olympisch goud. De grootste uitdagers daar zulen Canada, dat alle wereldbekers dit seizoen won en regerend olympisch kampioen Japan zijn.

Massastart

Schouten komt vandaag nog een keer in actie op de EK afstanden. De Hoogkarspelse kan haar triomftocht voorzetten op de massasprint, want daar geldt ze als de uitgelezen favoriet.