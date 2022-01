Opnieuw deur Alkmaars gezin kapot geblazen door vuurwerk: "Weten die jochies wel wat ze doen?"

Sinds nieuwjaarsdag voelen Sandra (35) en haar man zich niet meer veilig in hun eigen huis: vermoedelijk legde een groepje tieners zwaar vuurwerk in hun brievenbus. In het kleine straatje in de Alkmaarse binnenstad volgt een enorme explosie. "Wat als mijn twee dochters in de gang stonden?", gaat constant door Sandra's hoofd. Het is niet de enige vuurwerkaanslag.

Maaike Polder / NH Nieuws

De gemeente meldt aan NH Nieuws dat zij volgende week cijfers krijgt over het aantal incidenten met vuurwerk. Maar we weten al wel dat een familie met jonge kinderen uit De Mare in november maar net ontkwam aan een ramp. En nu meldt zich dus opnieuw een geschrokken gezin. Nieuwjaarsdag, einde van de middag, het is al donker: het loopfietsje van één van de dochters van Sandra staat naast de voordeur en ook als je door de brievenbus zou kijken zie je in de gang paarse mini-Crocs staan. Dat er kinderen wonen maakt de vuurwerkvandalen die zaterdag op pad zijn blijkbaar niet uit. Het straatje vlak bij de Grote Kerk wordt rond vijf uur opgeschud door een ongelooflijke knal. "Mijn overbuurvrouw stond net in de tuin en begon keihard te schreeuwen", vertelt Sandra een week later bij haar thuis aan tafel. Er is rook en brokstukken liggen meters verderop in de steeg.

De vermoedelijk cobra heeft de brievenbus eruit geblazen - Privéfoto Sandra

De brievenbus blijkt opgeblazen met zwaar vuurwerk. "Meerdere mensen zagen een groepje jongens wegrennen richting de Oudegracht. Één vrouw rende zelfs achter ze aan. Zo lief, maar ook gevaarlijk, want je weet niet of ze nog meer vuurwerk op zak hadden." Voor Sandra ligt het aangifteformulier met foto's. Op het moment van de ontploffing zijn ze niet thuis, dus buren schakelen de politie én brandweer in: even is er namelijk gevaar voor vlammen in de smalle tussenwoning. De explosie maakt dan ook grote indruk in de straat. Binnen in de gang is een stuk muur weggeslagen, laat Sandra zien. "En ik vond van de week nog brokstukken van de deur in de gordijnen." Al vindt ze materiële schade van duizenden euro's niet het meest vervelend. "Ik blijf maar nadenken de veiligheid van mijn kinderen, mijn dochters van 2 en 3 jaar. Zij spelen gewoon in die gang."

Inmiddels zit er een houten plaat op de voordeur. Sandra en haar man hebben naar hun weten geen ruzie met iemand en denken dan ook dat de vuurwerkaanslag een soort baldadigheid is. Een andere moeder, Marieke (gefingeerde naam) had dit vermoeden ook toen haar brievenbus begin november explodeerde. Tekst gaat verder onder foto.

Maaike Polder / NH Nieuws

Zij is op het moment van de explosie wél thuis met haar kinderen."Er werd eerst aangebeld en aangeklopt. Toen ging er een soort handgranaat af. Overal zaten glasscherven en zwarte vegen", vertelde ze destijds. Een paar weken later zijn Alkmaarse jongens van vijftien en zestien opgepakt: zij worden verdacht van het opzettelijk veroorzaken van een ontploffing met angst voor levensgevaar tot gevolg. Omdat er voor de explosie bij Sandra nog niemand gearresteerd is, zoekt ze nu de media op. Baldadigheid met grote gevolgen Misschien heeft iemand wat gezien of lezen de daders dit artikel. Misschien beseffen ze hoeveel impact zo'n ogenschijnlijk 'baldadige' daad heeft. "Er staat nota bene een kinderfietsje voor de deur en het licht boven brandde gewoon. Waarom zou je dan een vuurwerkbom willen afsteken? Ik zou zó graag met die jochies willen praten. Blijkbaar overzien ze de gevolgen niet." Haar stem breekt en haar man legt zijn hand op haar arm. "Ik word zo boos als ik erover praat. Elke keer als er iemand langs het raam loopt, schrik ik op. Er komt ook nooit meer een brievenbus in mijn huis en ook oud en nieuw wil ik nooit meer thuis vieren." Ze vonden blauwe dopjes op straat. "Dus het moeten iets van Cobra's zijn geweest. Illegaal vuurwerk. Er lopen gewoon kinderen met kleine handgranaten over straat. Hoe komen ze eraan?" Eventuele getuigen kunnen zich melden bij de politie.