Brutaal Telstar maakt het FC Volendam knap lastig in interessante vissersderby

De Velsenaren lieten vervolgens het beste eerste half uur van het seizoen zien, waarin zij verreweg de betere partij waren. Dat betaalde zich uit in kansen voor Ozan Kökcü, debutant Randy Wolters en Rashaan Fernandes, die zijn inzet uiteen zag spatten op de lat. Volendam stond daardoor met de rug tegen de muur en had het moeilijk tegen de nummer zestien van de eerste divisie.

Licht tegen de verhouding in kwam Volendam in de 37e minuut op voorsprong. Verdediger Siebe Vandermeulen ging in de fout en daar maakte Robert Mühren gretig gebruik van. De spits, die tot dan toe weinig in het spel voor kwam, snoepte de bal af en werkte de bal knap achter Koeman Jr.: 2-1. Dat was voor de Volendammer de 20e treffer van het seizoen.

Tank is leeg

Na de rust was de wedstrijd wat bekoeld en meer in controle. Volendam stond positioneel beter en Telstar kreeg weinig mogelijkheden om eruit te komen. Het enterainment van de eerste helft was wel verdwenen en Volendam voerde een aantal wissels door. Franco Antonucci, die deze week werd gehuurd van Feyenoord, kwam binnen de lijnen. Het enige wapenfeit na de pauze van Telstar kwam van de voet van Plet die een bal te dun raakte na een prima aanval over de rechterkant.

