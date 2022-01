Waardse muzikant Jeroen ontwerpt percussie-instrument: "Kan m'n voeten ook gebruiken"

De Waarder groeide op in een muzikaal gezin en speelt meerdere instrumenten. Hij is vooral drummer en was zelfs een tijdje professional. "Dat heb ik een aantal jaren gedaan, maar van louter creatief zijn bleef de schoorsteen niet roken."

Na een aantal proefmodellen en lang uitproberen is hij helemaal tevreden over zijn nieuwe uitvinding. "Ik heb een instrument ontwikkeld waarmee je wel je voeten kunt gebruiken en waarbij je meer klanken tot je beschikking hebt."

"We zijn nu twee of drie versies verder, en nu is ie zo ver dat 'ie helemaal klaar is"

De keuze voor de cajon was er vooral een van gemak. "Ik was het wel een beetje zat om met een enorme vracht aan spullen drie avonden per week op pad te moeten." Dekker speelt op dit moment in in de groep Miss Ginger, maar doet overdag iets heel anders: interfaces programmeren van AV-installaties in luxe jachten.

Hij wil zijn Baterinho op de markt brengen. "Ik heb hem ook zelf lange tijd gebruikt en steeds verder ontwikkeld. We zijn nu twee of drie versies verder, en nu is 'ie zo ver dat ie helemaal klaar is."

Om de productie op te starten heeft hij een pagina geopend op de website Kickstarter. Hier kunnen liefhebbers alvast een instrument bestellen. Wordt het streefbedrag niet gehaald, dan krijgt iedereen zijn geld terug.