Ervaren spelers Overtoom en Van Mieghem over de Vissersderby

Van Mieghem is pas bezig aan zijn eerste seizoen aan de Volendamse dijk, maar bewijst wekelijks zijn waarde voor de koploper van de eerste divisie. Met acht treffers en zeven assists is hij na Robert Mühren de meest waardevolle Volendammer.

Van Mieghem speelde in het seizoen 2013/2014 één seizoen voor Telstar. In dat seizoen droeg juist Tom Overtoom weer het shirt van FC Volendam. Sinds vorig seizoen voetbalt de 31-jarige middenvelder voor Telstar. En daar valt hij niet op met zijn doelpunten, want scoren deed hij nog niet in de competitie. Wel is hij als regisseur van het elftal een belangrijke pion voor de ploeg van Andries Jonker

