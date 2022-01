Simpele overwinning voor korfballers KZ op laagvlieger Dalto

Vanaf 2-2 stond KZ heel de wedstrijd aan de leiding. Dat had de ploeg van coach Tim Bakker vooral te danken aan Marjolijn Schenk en Alwin Out. Zij maakten samen negentien doelpunten; tien voor Schenk en negen voor Out.

Halverwege was de marge nog te overzien voor de tegenstander uit Driebergen. De ruststand was 11-14. Na rust nam KZ vrij snel afstand. Vanaf 16-19 scoorden de bezoekers zeven keer achter elkaar. Daarmee was de wedstrijd beslist. Het verschil van negen punten bleef gehandhaafd tot het laatste fluitsignaal.

Na zes wedstrijden in Groep A heeft KZ zes punten. De Koogers wonnen drie duels en verloren er ook drie en staan vierde. Ook Blauw-Wit heeft zes punten, maar de Amsterdammers komen nog in actie tegen Fortuna.