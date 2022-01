Studenten willen collegezaal ook weer in en demonstreren op de Dam

Ze voelen zich niet gehoord door Den Haag en de media en daar willen ze verandering in brengen. "Vandaag staan we hier omdat we stilstaan bij de enorme nevenschade die leeft bij jongeren. Er is bijna geen aandacht voor in de media, het is ongelofelijk belangrijk dat we hier staan," aldus student Nawin Ramcharan, een van de initiatiefnemers van het protest.

Voor de studenten is het een onzekere tijd en sommigen vrezen nog strengere maatregelen. "Ik ben hier omdat ik bang ben dat er een 2G-beleid komt voor studenten op universiteiten. Dat je dan straks niet meer het onderwijs kan volgen zonder je te vaccineren."