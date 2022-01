Weer harddraverij in Assendelft? Na twee afgelastingen op rij een nieuwe poging

"Het is bijna kaarsrecht, er zit een klein knikje in", zegt Jansen. "Maar dat is geen probleem. We hebben het parcours laten keuren door de Kortebaanbond. Die hebben gezegd dat dit er eigenlijk zo voor gemaakt is, zeer enthousiast dus."

Nadat de Rotary in 2019 stopte met de organisatie heeft Jansen samen met anderen dat opgepakt. Binnen een week had de nieuwe vereniging maar liefst honderdvijftig leden. "Het is gewoon een heel mooie traditie. Vorig jaar hebben we bijschrijving gehad als immaterieel erfgoed. Dat geeft ook aan dat dit in de westelijke provincies erg leeft, kortebaandraverij. Het wordt goed bezocht, is gezellig en er is van alles te beleven."

"We hebben de afgelopen week een nieuwsbrief eruit gegooid, daar zijn enorm veel reacties op gekomen. Men heeft er ontzettend veel zin in om dit soort evenementen weer mee te maken." Het evenement staat op de planning voor zaterdag 14 mei.