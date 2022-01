Nest van Amsterdamse meerkoet weerspiegelt de stad: ''Het zijn de vuilnismannen van onze gracht''

De Herengracht, ten hoogte van nummer 44, zegt het labeltje aan de plastic zak waar het nest in zit. De nesten zijn na de broedtijd uit de grachten gehaald en worden zorgvuldig onderzocht. De bouwmaterialen waarmee de Amsterdamse meerkoet zijn nest maakt, is namelijk het onderwerp van een wetenschappelijke studie.

''De ruige kant van Amsterdam is duidelijk terug te zien in de nesten''

Auke-Florian raakte gefascineerd door de meerkoet tijdens een van zijn clean ups in Leiden. Tijdens het schoonmaken viel hem op dat hij niet de enige was die plastic uit de grachten haalde: er zwom een meerkoet achter hem aan met een bekertje in zijn snavel. Vanaf dat moment is hij begonnen met het onderzoeken van het bouwproces van de vogel.

Zelfteststaafjes

Met plastic handschoenen peutert de onderzoeker voorzichtig een blauw mondkapje los. ''Mondkapjes vinden we heel veel, soms wel tientallen per nest. En ook zelfteststaafjes, dus wat eerst in iemands neus heeft gezeten is uiteindelijk in een meerkoetnest beland. Maar ook condooms, nepplanten, cocaïne envelopjes'', volgens Auke-Florian is de ruige kant van Amsterdam duidelijk terug te zien in de broedsels.