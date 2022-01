Tiener door leeftijdgenoot neergestoken op station Amsterdam Noord

Hoe ernstig de verwondingen zijn is nog niet duidelijk, wel was het slachtoffer volgens de politie aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat de aanleiding is van de steekpartij moet worden uitgezocht. Onze verslaggever ter plaatse heeft gehoord dat het slachtoffer een jaar of 13, 14 is. De exacte leeftijden van de jongens kon de politie nog niet melden