Beverwijkse buurt niet verbaasd na steekpartij: "Er gebeurt hier van alles"

In een pension aan de Kloosterstraat in Beverwijk is vannacht een 48-jarige man doodgestoken. Hij was een van de bewoners. Een andere bewoner, een 51-jarige man, is aangehouden. De politie is nog op zoek naar de hoofdverdachte, die ook in het pension woont. Buurtbewoners zijn niet verbaasd dat dit in hun wijk is gebeurd, volgens hen gebeuren er vaker van dit soort dingen.

Dode na steekpartij in woning aan de Kloosterstraat in Beverwijk - NH Nieuws

Rond 4.20 uur vannacht kreeg de politie door dat er iemand zwaargewond was. Toen zij bij het huis aan kwamen, was de man al overleden. De politie laat weten dat de 51-jarige medebewoner onder verdachte omstandigheden werd aangetroffen in de woning en is aangehouden. Hij zit op het moment nog vast.

Buurtbewoners zijn wel geschrokken, maar niet verbaasd dat er een steekpartij plaatsvindt. "Het is wel een beetje raar", zegt een man. "Omdat ik de meeste jongens ken aan de overkant, maar dat dit zou gebeuren had ik niet gedacht." Hij vertelt dat er drie maanden geleden ook iemand overleden in een huis aan de overkant lag. "Die was een hele week binnen, dood, en niemand wist er wat van."

Gevaarlijk

"Er gebeuren wel vaker dat soort dingen", zegt een voorbijganger op straat. "Deze buurt is best gevaarlijk." Dat kan een jongen beamen. "Er gebeurt hier weleens van alles." Wat er allemaal is gebeurd, kan hij wel opnoemen, maar dat doet hij niet. "Dat staat wel op internet."

Twee mensen vinden het juist wel een gezellige buurt. Een vrouw vertelt dat er onder andere leuke winkels zijn. Als de verslaggever vertelt dat er iemand doodgestoken is in de straat, schrikken ze erg. "Jonge jonge", zegt de vrouw verrast.

De politie is nog bezig met het onderzoek en is op zoek naar de hoofdverdachte. Het gaat om een 47-jarige man van wie de identiteit bekend is bij de politie.