File voor teststraat in Zaandam

Voor de teststraat aan de Ronde Tocht in Zaandam staat een lange rij auto's. De besmettingscijfers zijn op het moment erg hoog en veel mensen laten zich testen.

Een getuige laat weten dat de auto's een rij vormen tot aan de Hoofdtocht. Er zou sprake zijn van een file van 400 meter, en de wachttijd zou oplopen tot ruim een uur.

De teststraat aan de Ronde Tocht is een 'drive in', mensen worden dus getest terwijl ze in de auto zitten.

De GGD Zaanstreek-Waterland is niet bereikbaar voor commentaar.