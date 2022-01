Schaatser Merijn Scheperkamp Europees kampioen met teamsprinters

In de eerste rit reden Scheperkamp, Verbij en Snel naar een tijd van één minuut, negentien seconden en 71 hondersten. Vooral de opening van Scheperkamp was sterk. Verbij en Snel gingen daarna met z'n tweeën verder, waarna Snel alleen de laatste ronde voor zijn rekening nam.

Noorwegen kwam in de derde en laatste rit heel dichtbij Nederland. Dankzij een sterke sloronde was het verschill slechts twaalf hondersten. Polen pakte het brons in Heerenveen.

Scheperkamp rijdt morgen de 500 meter op de EK Afstanden. Dat is de afstand die hij ook gaat rijden op de Olympische Spelen in Peking. De teamsprint is geen olympisch onderdeel.