Volendam-trainer Jonk op zijn hoede voor Telstar: "Beginnen ook nu weer bij 0-0"

Jonk kan tegen Telstar niet beschikken over Brian Plat en Derry John Murkin. De onlangs gecontracteerd Bilal Ould-Chick was ziek en ontbrak ook op de training.

Transfers

Jonk kan daarentegen wel al gelijk gebruik maken van de teruggekeerde Francesco Antonucci. Mede door de blessures van Plat en Murkin is Volendam daarnaast ook nog aan het kijken naar extra mogelijkheden voor in de defensie. Jonk: "Wij zijn altijd op zoek en de competitie is nog lang. We hebben drie goede centrale verdedigers, maar het is ook belangrijk dat je goede back-up hebt. Wij houden onze ogen open voor goede mogelijkheden."

FC Volendam - Telstar is zondagmiddag helemaal live te horen via deze website. De aftrap in het vissersdorp is om 12.15 uur.