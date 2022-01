'100.000 euro aan schade' voor monumentaal pand door beschonken bestuurder

Bijna een maand geleden ramde een beschonken bestuurder met zijn auto tegen het monumentale pand in Bovenkarspel. De eigenaren hadden vlak daarvoor net de betonnen vloer gelegd, toen de auto voor een grote ravage zorgde. De kosten voor de brokkenpiloot zijn inmiddels flink opgelopen. "De verzekering schat dat de schade tot zo'n 100.000 euro kan oplopen."

NH Nieuws

De impact van de botsing is nog steeds duidelijk zichtbaar bij de voorgevel van het monumentale pand, dat aan de de Hoofdstraat ligt. Voor mede-eigenaar Marcel Rietbergen heerst er nog steeds een gevoel van ongeloof. "Het is heel heftig wat een auto kan aanrichten, maar aan de andere kant; blij dat het steentjes zijn en geen mensen."

Doordat het pand een gemeentelijk monument is, moet alles herbouwd worden met originele spullen. "Hierdoor lopen de kosten flink op", vervolgt Rietbergen. "Ook moeten we op zoek naar meerdere aannemers en dat is lastig in deze tijd." De mede-eigenaar heeft onlangs, op initiatief van de brokkenpiloot, een gesprek gehad. "We hebben redelijk kunnen praten met de 20-jarige en zijn ouders, maar hij heeft wel echt een groot probleem. Ik hoop ze een manier gaan vinden om de schade te betalen." Tekst gaat verder onder video.

Voorlopig blijft het gat nog in de voorgevel - NH Nieuws

Het gat in de gevel zal voorlopig nog wel even blijven. "Het zal nog wel wat tijd in beslag nemen", aldus Rietbergen. "Ik hoop dat het rond de zomer weer een beetje vorm gaat krijgen." Intussen is er voor de mede-eigenaar nog genoeg te klussen aan het monumentale pand en blijft hij kijken naar de positieve dingen. "Met een harde klap is onze droom eventjes opgeschoven, maar we laten ons niet uit het veld slaan."