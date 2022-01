Aangeslagen Telstar weet dat FC Volendam zich niet op zijn gemak voelt in vissersderby

Een zeer verdrietige week heeft Telstar achter de rug in voorbereiding op de vissersderby. Clubarts Marcel Reinders is onverwachts overleden. De harde realiteit is dat het voetbal gewoon doorgaat en dat de Witte Leeuwen morgen moet aantreden tegen FC Volendam.

Gisteren trainde Telstar in aangepaste vorm vanwege het overlijden van clubarts Reinders en vandaag probeerden de mannen van Andries Jonker zich weer te richten op de wedstrijd tegen Volendam. En dat is een tegenstander waar Telstar dit seizoen eerder met 5-1 in eigen huis van verloor. Al waren de statistieken wel in het voordeel van de Witte Leeuwen. Tekst loopt door onder de video.

Randy Wolters Tegen de koploper van de eerste divisie kan Andries Jonker beschikken over twee nieuwe spelers: Stanley Akoy en Randy Wolters. De 31-jarige Wolters lijkt gelijk op een basisplaats af te stevenen. Hij deed op de training namelijk mee met de basisploeg. Tekst loopt door onder de video.

Transfermarkt Bij Telstar traint ook John Goossens mee. De oud-speler van Ajax en Feyenoord begon het seizoen nog als speler van ADO Den Haag, maar Goossens heeft onlangs zijn contract daar laten ontbinden. Verder heeft Jonker nog twee wensen als het gaat om versterkingen voor zijn ploeg. Een opvolger voor de gestopte Frank Korpershoek, want het ontbreekt volgens de oefenmeester aan een speler die leiding geeft aan de verdediging. En een extra spits, want na het vertrek van Robin van Eindhoven is er geen vervanger gekomen. Afwezigen Tegen FC Volendam kan Jonker geen beroep doen op de geblesseerde spelers Anwar Bensabouh, Delvechio Blackson en Rein Smit. Ook Roscello Vlijter ontbrak bij de afsluitende training. NH Sport doet morgen integraal verslag van FC Volendam - Telstar via deze website. De aftrap is om 12.15 uur.