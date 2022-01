Hond spoorloos na vuurwerkknal: 'Niet weten hoe het met ‘m is, geeft een naar gevoel'

Vuurwerkverbod of niet: er werd flink op los geknald rondom de jaarwisseling. En traditiegetrouw levert dat soms veel stress op bij dieren. Bij de dierenambulance regende het de afgelopen weken aan meldingen van verdwenen honden en katten die als gevolg van harde knallen op de vlucht slaan. Ook hondje Sam uit Ouderkerk aan de Amstel is sinds de jaarwisseling zoek. Een luide knal veroorzaakte blinde paniek bij de anderhalf jaar oude cockapoo waarna hij verdween in de nacht.

Een klein moment van onachtzaamheid zorgde ervoor dat hond Sam vlak na de jaarwisseling naar buiten weet te glippen. Marlies van Elst staat met haar gezelschap buiten de buren gelukkig nieuwjaar te wensen en het vuurwerk te bekijken, als de viervoeter buiten op de stoep de schrik van zijn leven krijgt. “Op dat moment klinkt er van dichtbij het enorme knal”, vertelt eigenaar Marlies. “Vervolgens stoof Sam er in blinde paniek vandoor”.

Veel meldingen

Bij de dierenambulance komen ook deze jaarwisseling veel meldingen binnen van vermiste katten en honden. “Je ziet vaak dat honden, ook al ze zijn aangelijnd, na zo’n knal helemaal in paniek raken”, aldus Ellen van Praag van de dierenambulance Ronde Venen / Amstelland. “Soms weten ze zich zelfs uit hun riem te worstelen om er vervolgens vandoor te gaan.” Soms raken de dieren zo van de leg dat ze zich dagenlang verstoppen. En dan is het maar de vraag of ze nog gevonden worden.

Niet zelf vangen

Samen met vele buurtgenoten kamde Marlies de afgelopen dagen het gebied uit rondom haar woning, welke vlak bij de Ouderkerkerplas ligt. “Het is hartverwarmend hoeveel mensen meehelpen met zoeken”, vertelt Marlies. “Maar we hebben nog geen enkele zichtmelding. Het is heel onwerkelijk, we weten niet hoe het met hem is en dat geeft een heel naar gevoel.” Mocht u Sam zien, dan is het belangrijk om niet te proberen de hond te vangen -het risico is groot dat ‘ie dan weer op de vlucht slaat- maar om meteen de dierenambulance te bellen op nummer 06 235 88 260.